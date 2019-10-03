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В ростовском ФК СКА утвердили нового главного тренера

В ростовском ФК СКА утвердили нового главного тренера
В «СКА Ростов» пост главного тренера 7 октября занял Владимир Усин. Спортсмен больше месяца был исполняющим обязанности, сообщили в пресс-службе клуба.

Бывшего главного тренера «армейцев» уволили с должности 2 сентября. На смену ему пришел спортивный менеджер команды Владимир Усин. До ростовского СКА он трудился в школе футбольного клуба «Ростов».

– После назначения Владимира Усина исполняющим обязанности у нас был месяц по регламенту для принятия решения о новом главном тренере. За это время команда психологически встряхнулась, начала играть в атакующий футбол и за пять игр ни разу не проиграла — три победы, две ничьи и 12 голов. Как говорится, от добра добра не ищут, поэтому приняли решение утвердить Усина в должности главного тренера, тем более у него есть необходимая тренерская лицензия категории А, – процитировала пресс-служба команды спортивного директора Виктора Панченко.

В пяти матчах под руководством Владимира Усина «армейцы» набрали 11 из 15 возможных очков. Благодаря этому ростовский СКА поднялся с 14-го места на 6-е в турнирной таблице Олимп-Первенства ПФЛ, зоны «Юг».

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