В ростовском ФК СКА утвердили нового главного тренера



В «СКА Ростов» пост главного тренера 7 октября занял Владимир Усин. Спортсмен больше месяца был исполняющим обязанности, сообщили в пресс-службе клуба.



Бывшего главного тренера «армейцев» уволили с должности 2 сентября. На смену ему пришел спортивный менеджер команды Владимир Усин. До ростовского СКА он трудился в школе футбольного клуба «Ростов».



– После назначения Владимира Усина исполняющим обязанности у нас был месяц по регламенту для принятия решения о новом главном тренере. За это время команда психологически встряхнулась, начала играть в атакующий футбол и за пять игр ни разу не проиграла — три победы, две ничьи и 12 голов. Как говорится, от добра добра не ищут, поэтому приняли решение утвердить Усина в должности главного тренера, тем более у него есть необходимая тренерская лицензия категории А, – процитировала пресс-служба команды спортивного директора Виктора Панченко.



В пяти матчах под руководством Владимира Усина «армейцы» набрали 11 из 15 возможных очков. Благодаря этому ростовский СКА поднялся с 14-го места на 6-е в турнирной таблице Олимп-Первенства ПФЛ, зоны «Юг».