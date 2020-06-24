«Молодёжка» «Ростова» может снова выйти на поле в матче с «Арсеналом»
Молодёжный состав ФК «Ростов» снова может выйти на поле в матче с «Арсеналом». Такой вариант возможен в том случае, если повторные тесты на коронавирус у кого-либо из игроков основного состава дадут положительные результаты.
Об этом во время брифинга рассказал руководитель Роспотребнадзора – главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.
- Мы ожидаем результаты очередного тестирования, - сообщил Ковалев. - Если у кого-то из футболистов будет положительный тест, он не сможет находиться в общественных местах. Значит, такой спортсмен к игре допущен не будет.
Напомним, игра с «Арсеналом» запланирована на 27 июня. Во время предыдущего матча с «Сочи» вместо основного состава на поле вышли игроки «молодёжки». Накануне игры у шести футболистов «Ростова» обнаружили коронавирус.
Игра с «Сочи» закончилась с разгромным счётом - 10:1. Однако самоотверженность молодых игроков оценили не только фанаты клуба, но и спортивные эксперты. Лучшим игроком встречи был признан вратарь «молодёжки» Денис Попов.