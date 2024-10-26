«Ростов» сыграет со «Спартаком» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

- Если оценивать третий сезон для «Ростова» за последний месяц, то он явно провальный, - заявил знаковый игрок команды Хорен Байрамян.

Фото: ФК Ростов.

Российский футбольный союз (РФС) представил расписание первых игр четвертьфинала Пути РПЛ в рамках Кубка России ФОНБЕТ. Футбольный клуб «Ростов» встретится с «Спартаком» в этой стадии турнира.Матч запланирован на 5 ноября в 18:30 и пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Второе противостояние между командами намечено на 26 ноября.В тот же день на поле выйдут «Динамо» (Москва) против «Локомотива», а 6 ноября пройдут встречи «Рубина» с ЦСКА и «Зенита» с «Ахматом».В прошлом сезоне Кубок России завоевал «Зенит», который в итоговом противостоянии обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 2:1.Футбольный клуб «Ростов» на данный момент демонстрирует неудовлетворительные результаты. Команда Валерия Карпина не может одержать победу уже пять матчей подряд, терпя поражения или заканчивая игры вничью. Неудовлетворительная игра обсуждается как экспертами, так и самими игроками.