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Пловчиха из Ростова выиграла 100-метровку брассом на этапе Кубка мира

Пловчиха из Ростова выиграла 100-метровку брассом на этапе Кубка мира

Пловчиха из Ростова-на-Дону Юлия Ефимова стала победительницей в 100-метровой дистанции брассом на этапе Кубка мира. Соревнования состоялись 23 октября в Дохе (Катар).

Спортсменке удалось справиться с дистанцией за 1 минуту 6,08 секунды. За ней к финишу прибыла южноафриканка Эмили Висаги с результатом 1 минута 06,92 секунды, и третье место заняла кореянка Бэк Су Ен (1.07,35). Юлия смогла стать чемпионкой еще в двух дистанциях брассом – 50 и 200 метров.

Напомним, Юлия Ефимова – ростовская рекордсменка по числу медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов. Помимо этого, она является семикратной чемпионкой Европы, шестикратной чемпионкой мира и трехкратной - летних Олимпийских игр.
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