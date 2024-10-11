Фото: ГК Ростов-Дон

Три спортсменки из клуба «Ростов-Дон» приглашены в сборную России по гандболу, согласно информации пресс-службы клуба от 10 октября.В числе вызванных игроков — Анастасия Казьменко, Кристина Кожокарь и Дарья Стаценко. Они примут участие в осенних сборах национальной сборной, которые пройдут в Новогорске с 20 по 27 октября. Приглашение стало результатом их впечатляющей игры в сезоне-2024/25, где они проявили себя благодаря результативным передачам и динамике в матчах.В последней игре Суперлиги против «Черноморочки» Кожокарь и Стаценко отметились восемью мячами каждая, а Казьменко получила признание у зрителей на площадке «Гандбол Арена» в Абрау-Дюрсо.