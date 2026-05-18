Футболист «Ростова» отправится на сбор с национальной командой России

Фото: ФК «Ростов»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин вызван в сборную России на предстоящий учебно-тренировочный сбор. Полная заявка национальной команды была опубликована на сайте РФС в понедельник, 18 мая.Команда Валерия Карпина сыграет в мае на выезде со сборной Египта, а в июне примет Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго.В сезоне-2025/2026 Виктор Мелехин забил два мяча в 35 матчах за донской клуб. В составе сборной России 22-летний футболист дебютировал в 2025 году.