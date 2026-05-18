В Ростове Левенцовка утопает в сорняках

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовском жители обнаружили заросли амброзии. Кадры с места публикуют горожане в соцсетях.

На видео заметно, что гигантскую площадь заполонили сорняки. В высоту они достигают около полуметра. Жители по-настоящему возмущены состоянием улиц.

- Как вам такие поля?,- иронично спрашивают ростовчане.

Сорняки могут быть источником серьезной аллергии. В данный момент в регионе цветут злаки, ольха и лещина. Жители не могут спокойно прогуливаться, пока вокруг аллерген. Сорняки просят убрать как можно скорее.

Отметим, что за нескошенную траву в регионе полагаются штрафы. В том числе: для граждан — до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 70 тысяч рублей.
Фото: СоцСети
