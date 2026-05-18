Жители Ростова заметили ошибку в надписи на памятнике Святому Георгию в Советском районе

Жители Ростова заметили, что надпись на памятнике Георгию Победоносцу на улице 339-й Стрелковой Дивизии (напротив Георгиевского сада) выполнена с грамматической ошибкой. Об этом горожане сообщили 17 мая в социальных сетях.

На металлической табличке, прикрученной к постаменту, выбито предложение: «Благословением митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, главы Донской митрополии, храму святого Георгия Победоносца определенно быть главным воинским храмом Южного военного округа».

Приглядевшись, ростовчане заметили, что «определенно» написано с удвоенной «н». С недоумением и негодованием они обратились к властям города.

Там в ответ сообщили, что табличку сняли, ведутся «работы по устранению ошибки». Отметим, что памятник стоял в таком виде с момента установки — 6 мая 2021 года.

Остается только радоваться, что неграмотное написание было на табличке, которую можно снять и заменить. Если бы авторская идея предполагала выбить буквы в породе постамента, устранить проблему было бы сложнее.
Фото: Rostov.ru
