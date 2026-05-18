БПЛА перехватили над Ростовской областью утром и днем 18 мая. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.По данным ведомства, дежурные силы ПВО работали в период с 7:00 до 16:00.За это время они зафиксировали и сбили 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Тульской областями, а также Московским регионом и Краснодарским краем.Ранее примерно в 15:30 в Ростовской области был введен режим опасности по БПЛА. Отбой по беспилотной опасности в регионе еще не давали.