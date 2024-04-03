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Четыре гандболистки ГК «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Четыре гандболистки ГК «Ростов-Дон» вызваны в сборную России
Из ГК «Ростов-Дон» в сборную России вызваны четыре гандболистки. Информацию сообщили 2 апреля на странице клуба.

Приглашение получили вратарь Анастасия Казьменко, левая крайняя Кристина Кожокарь, полусредняя Екатерина Зеленкова и центральный защитник Валерия Кирдяшева. Они будут участвовать в матчах с национальной командой Беларуси.

В Новогорске 10 апреля пройдут весенние сборы национальной команды. Уже 16 и 17 числа они будут бороться за победу с соперницами из Беларуси.
Фото: соцсети ГК "Ростов-Дон"
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