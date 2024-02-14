Пять гандболисток «Ростов-Дона» вызвали в сборную России

Фото: ГК Ростов-Дон.

Пять ростовских гандболисток вызвали в сборную России по гандболу. Об этом сообщили в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон».В национальную сборную по гандболу попали голкипер Анастасия Казьменко, левая крайняя Кристина Кожокарь, правая полусредняя Екатерина Зеленкова, левая полусредняя Валерия Кирдяшева и центральная Ярослава Фролова.С 28 февраля по 4 марта девочки будут тренироваться на сборах на олимпийской базе в Химках.ГК «Ростов-Дон» по итогам 24 прошедших игр находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Ближайшая игра состоится 19 февраля с ЦСКА в Москве.