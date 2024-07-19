Пять игроков команды ГК «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Фото: ГК Ростов

Руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон» сообщило в социальных сетях, что пять игроков команды вызваны в сборную России.С 31 июля по 10 августа на базе «Юг Спорт» в Сочи пройдёт тренировочный сбор национальной команды. В нём примут участие вратарь Анастасия Казьменко, левая крайняя Кристина Кожокарь, правая полусредняя Екатерина Зеленкова и левые полусредние Дарья Стаценко и Анастасия Шавман.Все эти гандболистки давно являются постоянными игроками «Ростов-Дона». В прошлом сезоне - 2023/24 они показали отличные результаты: лучшие броски, передачи и отбитые мячи.