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Пять игроков команды ГК «Ростов-Дон» вызваны в сборную России

Пять игроков команды ГК «Ростов-Дон» вызваны в сборную России
Руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон» сообщило в социальных сетях, что пять игроков команды вызваны в сборную России.

С 31 июля по 10 августа на базе «Юг Спорт» в Сочи пройдёт тренировочный сбор национальной команды. В нём примут участие вратарь Анастасия Казьменко, левая крайняя Кристина Кожокарь, правая полусредняя Екатерина Зеленкова и левые полусредние Дарья Стаценко и Анастасия Шавман.

Все эти гандболистки давно являются постоянными игроками «Ростов-Дона». В прошлом сезоне - 2023/24 они показали отличные результаты: лучшие броски, передачи и отбитые мячи.
Фото: ГК Ростов
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