В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 18 мая. Экстренная информация РСЧС поступила примерно в 15:30.Спасатели дали рекомендации покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Напомним, что минувшей ночью беспилотники уничтожили в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах. Позже, утром, силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в Миллеровском и Шолоховском районах. К счастью, в обоих ЧП информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.