Жители Боковского района задыхаются от дыма горящего заброшенного мусорного
Станицу Боковскую в Ростовской области накрыл едкий дым и невыносимый запах, исходящие от тлеющего мусорного полигона. Местные жители жалуются, что уже несколько дней не могут открыть окна из-за удушливой вони. Подробности сообщает портал DonDay.
По информации администрации Боковского района, возгорание было зафиксировано вечером 17 мая на законсервированном полигоне близ хутора Дуленков. Огонь охватил около 80 квадратных метров сухого навоза. К девяти часам вечера пожар и задымление были ликвидированы, однако до утра 18 мая на месте дежурили сотрудники АСФ, чтобы предотвратить возобновление горения.
В настоящее время на полигоне продолжается тление, и специалисты проливают животных отходы для устранения очагов возгорания.