Жители Боковского района задыхаются от дыма горящего заброшенного мусорного

Станицу Боковскую в Ростовской области накрыл едкий дым и невыносимый запах, исходящие от тлеющего мусорного полигона. Местные жители жалуются, что уже несколько дней не могут открыть окна из-за удушливой вони. Подробности сообщает портал DonDay.По информации администрации Боковского района, возгорание было зафиксировано вечером 17 мая на законсервированном полигоне близ хутора Дуленков. Огонь охватил около 80 квадратных метров сухого навоза. К девяти часам вечера пожар и задымление были ликвидированы, однако до утра 18 мая на месте дежурили сотрудники АСФ, чтобы предотвратить возобновление горения.В настоящее время на полигоне продолжается тление, и специалисты проливают животных отходы для устранения очагов возгорания.