На ипподроме Ростова перенесли начала скакового сезона

Фото: Дондей

Начало скачек на ипподроме Ростова отложили. Спортивные мероприятия должны были начаться 24 мая.По данным редакции DonDay со ссылкой на представителя «Конников Дона» Надежду Зубкову, старт скачек переносится на неопределенную дату из-за оформления документов о смене собственника.Напомним, что территория для испытания лошадей перешла в государственную собственность по решению Краснодарского суда в апреле 2026 года. Для донских коневодов это стала настоящая победа, поскольку за ипподром боролись с конца 2025 года. Тогда частный собственник объявил о закрытии территории для испытания лошадей. Предполагалось, что на огромном участке в центре города будет построен новый ЖК. Но коневладельцы не собирались покидать ипподром, для некоторых это стало вторым домом. Поэтому были подняты материалы десятилетней давности.Генеральная прокуратура РФ и другие органы власти вмешались в ситуацию. Конники получили поддержку со стороны средств массовой информации. Сделка по передаче ипподрома в частные руки по суду была признана незаконной.