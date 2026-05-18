Глава Азова повторно предупредил жителей об опасности БПЛА в городе

Глава Азова Иван Головнев вечером 18 мая снова предупредил жителей об угрозе беспилотников. Сообщение он опубликовал в своих социальных сетях около 20:00.

- Просьба проявлять осторожность и сохранять спокойствие! - сказано в сообщении.


Ранее глава города уже информировал об опасности применения БПЛА. Тогда, примерно в 14:00, жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Отметим, что в настоящее время в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.
Фото: Дондей
