Глава Азова повторно предупредил жителей об опасности БПЛА в городе
Глава Азова Иван Головнев вечером 18 мая снова предупредил жителей об угрозе беспилотников. Сообщение он опубликовал в своих социальных сетях около 20:00.
Ранее глава города уже информировал об опасности применения БПЛА. Тогда, примерно в 14:00, жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
Отметим, что в настоящее время в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность.