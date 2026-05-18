На Солнце образовался один из опаснейших центров активности
На Солнце появился один из опаснейших центров активности. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Группа солнечных пятен огромных размеров появилась на обратной стороне Солнца.
- Трудно сходу вспомнить за последний год на Солнце что-то сравнимое. Самая близкая ассоциация и по размеру, и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, - пишут специалисты.
В настоящее время активная область выглядит набирающей энергию, признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно.