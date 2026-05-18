На перегоне между станциями Хутуны и Зимовники с рельсов сошел вагон грузового поезда

Один из вагонов грузового поезда сошел с рельсов в процессе движения в Ростовской области. ЧП произошло вечером 17 мая на перегоне между станциями Хутуны и Зимовники.

По сообщениям СКЖД, инцидент не повлек за собой пострадавших. Безопасность перевозок и бесперебойность движения были обеспечены за счет использования соседнего пути, по которому движение осуществлялось в штатном режиме.

К счастью, данное происшествие не привело к каким-либо задержкам в графике движения поездов.
Фото: Donday
