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Три игрока молодежного состава ФК «Ростов» отправились в аренду

Три игрока молодежного состава ФК «Ростов» отправились в аренду
Молодежный состав ФК «Ростов» отдал трех игроков в аренду. Об их переходе в другие команды «желто-синие» рассказали на своей странице в соцсетях.

В числе футболистов, которым предстоит перейти в новую команду, оказался Тимофей Калистратов. Он выходил на поле в составе донской команды с 2020 года. В прошлом сезоне 19-летний защитник провел три матча в ЮФЛ. Ближайший сезон-2022/23 он проведет в родном «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Еще один футболист «Ростова», Кирилл Боженов, отправится в подмосковные «Химки». 21-летний спортсмен выступал в их составе весь предыдущий сезон и вернулся к «желто-синим» в декабре 2021 года. А через пару месяцев его снова арендуют «Химки».

Полузащитника донской команды Никиту Колотиевского тоже ждут перемены. Спортсмена арендовал с начала сезона клуб «Олимп-Долгопрудный-2». Там он провел 12 матчей. Однако до конца игрок там не остался. В феврале 20-летнего спортсмена арендовало «Торпедо» из Миассы.
Фото: premierliga.ru.
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Теги: ФК Ростов Ростов футбол в Ростове

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