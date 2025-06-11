Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Тренерский штаб «Ростова» продолжит свою работу в клубе

Тренерский штаб «Ростова» продолжит свою работу в клубе

Футбольный клуб "Ростов" официально подтвердил, что нынешний тренерский штаб, возглавляемый Джонатаном Альбой, продолжит свою работу. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Кроме того, стало известно о назначении Игоря Гончарова на должность генерального директора "Ростова". Его предшественник Вадим Рыбаков покинул свой пост в связи с истечением срока действия трудового соглашения. В заявлении пресс-службы особо отмечается, что действующий тренерский состав продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Ростов" набрал 39 очков и занял восьмое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК Ростов
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.