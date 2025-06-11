Тренерский штаб «Ростова» продолжит свою работу в клубе

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Футбольный клуб "Ростов" официально подтвердил, что нынешний тренерский штаб, возглавляемый Джонатаном Альбой, продолжит свою работу. Об этом сообщила пресс-служба команды.Кроме того, стало известно о назначении Игоря Гончарова на должность генерального директора "Ростова". Его предшественник Вадим Рыбаков покинул свой пост в связи с истечением срока действия трудового соглашения. В заявлении пресс-службы особо отмечается, что действующий тренерский состав продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.Напомним, что по итогам сезона-2024/25 "Ростов" набрал 39 очков и занял восьмое место в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.