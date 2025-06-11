ФК «Ростов» сообщил о назначении Игоря Гончарова на пост гендиректора

Фото: ФК Чайка

ФК «Ростов» объявил о назначении Игоря Гончарова на должность генерального директора. По словам председателя совета директоров Игоря Сорокина, Гончаров уже приступил к выполнению своих обязанностей. Тренерский штаб клуба останется прежним и продолжит работу в прежнем составе.В начале июня в Едином государственном реестре юридических лиц было зарегистрировано изменение в руководстве клуба: на место прежнего генерального директора Вадима Рыбакова пришёл Игорь Гончаров.Рыбаков возглавлял «Ростов» с июня 2019 года, однако его контракт истёк, и клуб не стал продлевать с ним соглашение.Игорь Гончаров ранее занимал аналогичную должность в ФК «Чайка» из Песчанокопского, Ростовская область. Кроме того, он работал в управлении экономической безопасности и противодействию коррупции Главного управления МВД по Ростовской области.Гончаров является мастером спорта по мини-футболу и серебряным призёром чемпионата России в составе клуба «Норильский никель».