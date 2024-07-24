Теннисист из Ростова Александр Шевченко примет участие в Олимпийских играх

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Спортсмен из Ростова-на-Дону примет участие в Олимпийских играх. Речь идёт о казахстанском теннисисте Александре Шевченко.Александр родился и вырос в Ростове, в восемь лет начал играть в теннис. Александр был очень талантливым теннисистом. Вскоре после того как он переехал в Австрию вместе с родителями, он начал активно тренироваться. Его усилия не прошли даром, и он стал участвовать в соревнованиях. Благодаря своей целеустремлённости и трудолюбию Саша смог достичь значительных результатов. Он поднялся в мировом рейтинге теннисистов до 48-го места и стал шестой ракеткой России.В 2024 году Александр сменил российское гражданство на казахстанское. Это позволило ему принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в том же году.