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Спустя почти год в ГК «Ростов-Дон» вернулась разыгрывающая Анна Родригес

Спустя почти год в ГК «Ростов-Дон» вернулась разыгрывающая Анна Родригес
В гандбольный клуб «Ростов-Дон» спустя почти год вернулась разыгрывающая Анна Паула Родригес. Как сообщили в пресс-службе ГК, 25 марта девушка впервые за столь долгий перерыв пришла на тренировку.

Анна Паула 12 мая 2018 года получила серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Спустя три дня спортсменка перенесла операцию, после которой началось долгое восстановление.

Реабилитация заняла более десяти месяцев. Зато сейчас Родригес уже полностью здорова и, наконец, вернулась в «Ростов-Дон».

Ближайший матч состоится 30 марта в рамках Кубка России. Ростовчанки встретятся на своей площадке с ГК «Звезда».

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