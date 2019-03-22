Спустя почти год в ГК «Ростов-Дон» вернулась разыгрывающая Анна Родригес



В гандбольный клуб «Ростов-Дон» спустя почти год вернулась разыгрывающая Анна Паула Родригес. Как сообщили в пресс-службе ГК, 25 марта девушка впервые за столь долгий перерыв пришла на тренировку.



Анна Паула 12 мая 2018 года получила серьёзную травму — разрыв ахиллова сухожилия. Спустя три дня спортсменка перенесла операцию, после которой началось долгое восстановление.



Реабилитация заняла более десяти месяцев. Зато сейчас Родригес уже полностью здорова и, наконец, вернулась в «Ростов-Дон».



Ближайший матч состоится 30 марта в рамках Кубка России. Ростовчанки встретятся на своей площадке с ГК «Звезда».