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Из клуба «Ростов-Дон» уходит разыгрывающая Ана Паула Родригес

Из клуба «Ростов-Дон» уходит разыгрывающая Ана Паула Родригес
Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» уходит один игрок. Команда расторгла контракт с разыгрывающей Аной Паулой Родригес. Об этом рассказали в пресс-службе «чёрно-жёлтых» 21 января.

Сообщается, что действие контракта прекратилось досрочно. Такое решение приняли обе стороны.

Ана Паула Родригес — игрок сборной Бразилии. Она присоединилась к «Ростов-Дону» в начале сезона-2016/2017. В составе клуба она три раза становилась чемпионом России, три раза — обладателем Кубка страны, четыре раза — обладателем Суперкубка. Также в числе её наград — Кубок Европейской федерации гандбола и серебряная медаль Лиги чемпионов.

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