Из клуба «Ростов-Дон» уходит разыгрывающая Ана Паула Родригес



Из гандбольного клуба «Ростов-Дон» уходит один игрок. Команда расторгла контракт с разыгрывающей Аной Паулой Родригес. Об этом рассказали в пресс-службе «чёрно-жёлтых» 21 января.



Сообщается, что действие контракта прекратилось досрочно. Такое решение приняли обе стороны.



Ана Паула Родригес — игрок сборной Бразилии. Она присоединилась к «Ростов-Дону» в начале сезона-2016/2017. В составе клуба она три раза становилась чемпионом России, три раза — обладателем Кубка страны, четыре раза — обладателем Суперкубка. Также в числе её наград — Кубок Европейской федерации гандбола и серебряная медаль Лиги чемпионов.