Спортсмен из Новочеркасска завоевал серебро по метанию ядра на Паралимпиаде
Легкоатлет из Новочеркасска завоевал серебро по метанию ядра среди людей, с поражением опорно-двигательной системы, на Паралимпиаде в Токио. Соревнования прошли 31 августа.
В свои 23 года Алексей Чуркин - уже чемпион Европы и России. На Паралимпиаде он выступал впервые и сразу же смог войти в тройку лучших. Он кинул ядро на 11,31 метра. Его обошел только китайский спортсмен Лю Ли с результатом 12,97.
Напомним, не так давно Rostov.ru писал о еще одном жителе Новочеркасска, который в том же виде состязаний завоевал золото. Владимир Свиридов не только побил свой личный рекорд, но и мировой.