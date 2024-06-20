Денис Козлов не перейдет ФК «Ростов» из-за непривлекательной выкупной стоимости

Фото: ФК Балтика

Данила Козлов, 19-летний полузащитник, переходит из «Зенита» в «Краснодар». Об этом сообщает «РБ Спорт».По информации телеграм-канала спортивного издания, «Краснодар» сделал более выгодное предложение Даниле Козлову. Поэтому футболист решил присоединиться к «быкам», а «Ростову» теперь придётся искать другого полузащитника.Ранее стало известно, что «Зенит» активировал сумму обратного выкупа игрока — 60 миллионов рублей. После этого клуб должен был продать футболиста в «Ростов» с правом обратного выкупа. Однако сделка так и не получила свое завершение.«Краснодар» предложил за игрока 100 миллионов рублей, но это не устроило «Балтику». Сейчас «быки» сделали более выгодное предложение как клубу, так и самому футболисту. С большой вероятностью Данила Козлов перейдёт в «Краснодар». Сумма трансфера составит 120 миллионов рублей.Напомним, Данила Козлов выступал за «Зенит» с 2022 года. Зимой он был продан в «Балтику». В прошлом сезоне футболист сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач.