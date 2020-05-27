Шесть игроков и тренер ГК «Ростов-Дон» стали лучшими на чемпионате России
Федерация гандбола России в мае провела голосование среди тренеров, болельщиков и спортивных журналистов. По результатам были определены лучшие тренеры и игроки Суперлиги Париматч сезона-2019/2020.
Самой ценной гандболисткой чемпионата России признали правую полусреднюю клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву. Также лучшими стали правая крайняя Юлия Манагарова, вратарь Анна Седойкина, линейная Ксения Макеева, защитник Анна Сень и разыгрывающая Ярослава Фролова. Сильнейшим тренером назвали Амброса Мартина.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России по гандболу в этом сезоне был завершён досрочно. Лучшим был признан клуб «Ростов-Дон».