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Шесть игроков и тренер ГК «Ростов-Дон» стали лучшими на чемпионате России

Шесть игроков и тренер ГК «Ростов-Дон» стали лучшими на чемпионате России
Федерация гандбола России в мае провела голосование среди тренеров, болельщиков и спортивных журналистов. По результатам были определены лучшие тренеры и игроки Суперлиги Париматч сезона-2019/2020.

Самой ценной гандболисткой чемпионата России признали правую полусреднюю клуба «Ростов-Дон» Анну Вяхиреву. Также лучшими стали правая крайняя Юлия Манагарова, вратарь Анна Седойкина, линейная Ксения Макеева, защитник Анна Сень и разыгрывающая Ярослава Фролова. Сильнейшим тренером назвали Амброса Мартина.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России по гандболу в этом сезоне был завершён досрочно. Лучшим был признан клуб «Ростов-Дон».

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