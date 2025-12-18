Фото: ФК Ростов

Даниил Уткин может не вернуться в состав "Ростова". На данный момент права на игрока принадлежат "Ростову", однако он продолжает выступать за "Балтику" из Калининграда на правах аренды, соглашение с которой действует до лета 2026 года.Ранее Уткин уже выступал за "Ахмат". Причины его переходов в другие команды связывались с недостаточной игровой практикой в составе ростовчан.Как утверждают источники, близкие к ситуации, агент полузащитника активно занят поиском новой команды для своего клиента. Вариант с возвращением в "Ростов" не входит в число приоритетных.По информации "Мутко Против", интерес к Уткину проявляют сразу несколько клубов, включая "Пари НН", "Оренбург", махачкалинское "Динамо" и "Крылья Советов".Уткин является воспитанником академии "Краснодара". Летом 2022 года он подписал контракт с "Ростовом" сроком на 4,5 года, перейдя из "Краснодара".