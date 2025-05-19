Руководство и тренерский штаб "Ростова" заявит о своей отставке после Кубка России
В футбольном клубе "Ростов" намечаются не шуточные перемены. Как сообщает спортивное издание "СЭ" тренеры и руководство «Ростова» объявят об уходе после финала Кубка России.
Согласно информации, президент клуба Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, весь тренерский состав, а также более пятидесяти сотрудников офиса и значительная часть игроков покинут клуб.
Предполагается, что в обновлённом руководстве появится представитель бизнесмена Андрея Чайки, который займёт один из ключевых постов.
В случае если это случится, то, по всей видимости, ключевые игроки покинут команду. Некоторые специалисты полагают, что подобная трансформация может открыть новую главу в истории «Ростова».