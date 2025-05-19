Руководство и тренерский штаб "Ростова" заявит о своей отставке после Кубка России

Фото: ФК Ростов

В футбольном клубе "Ростов" намечаются не шуточные перемены. Как сообщает спортивное издание "СЭ" тренеры и руководство «Ростова» объявят об уходе после финала Кубка России.Согласно информации, президент клуба Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин, весь тренерский состав, а также более пятидесяти сотрудников офиса и значительная часть игроков покинут клуб.Предполагается, что в обновлённом руководстве появится представитель бизнесмена Андрея Чайки, который займёт один из ключевых постов.В случае если это случится, то, по всей видимости, ключевые игроки покинут команду. Некоторые специалисты полагают, что подобная трансформация может открыть новую главу в истории «Ростова».