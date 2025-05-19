Волонтеры ищут родных воина Великой Отечественной войны, погибшего под Шахтами

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Наталья Крючкова и Елена Щукина, добровольцы от военного портала «Память народа», активно занимаются розыском потомков Ивана Васильевича Кириллова, солдата, павшего в годы Великой Отечественной войны в городе Шахты. Информация об этой поисковой работе была опубликована 18 мая.Первоначальные сведения указывали на то, что Иван Кириллов, рожденный в 1908 году, исчез во время боев под Сталинградом. Однако, последние данные говорят о его гибели в немецком плену в городе Шахты, Ростовской области. Имя героя увековечено в «Книге Памяти» города Мичуринска.Призванный из военкомата города Мичуринска Тамбовской области, Иван Кириллов в звании красноармейца официально считался пропавшим без вести с 20 сентября 1942 года, в районе Сталинграда.Установлено, что в ходе ожесточенных сражений за Сталинград Иван Кириллов попал в плен и был отправлен во временный концентрационный лагерь ШТАЛАГ №386, расположенный в городе Шахты, Ростовской области. Солдат содержался в лагере-госпитале, который размещался в здании школы №10.Иван Кириллов скончался в неволе 3 октября 1942 года. Его тело было сброшено захватчиками в шахту Красина, ставшую местом массового захоронения для более чем 3500 советских граждан.Поисковая группа «Память народа» начала поиск родственников солдата, чтобы донести до них печальную новость о его судьбе, прервать годы неизвестности и раскрыть правду о кончине их родного человека.Вероятно, женой Ивана Кириллова была Клавдия Ивановна Кириллова, проживавшая в Тамбовской области, в городе Мичуринске, по адресу улица Набережная, 23. Возможно, у неё остались дети или внуки.