В Ростове во время пожара в пятиэтажке погибла 74-летняя пенсионерка

Фото: ГУ МЧС РО

В Западном жилом массиве Ростова-на-Дону произошла страшная трагедия: в результате пожара погибла 74-летняя женщина. Данную информацию предоставили в администрации Железнодорожного района города.Этот печальный случай произошел 19 мая в 11:57 по адресу: улица Загорская, дом номер 25. Жители многоквартирного здания первыми сигнализировали о начавшемся пожаре. Источником возгорания оказалась квартира, расположенная на четвертом этаже пятиэтажного дома. Свидетели описывали густой черный дым и интенсивное пламя, которые можно было увидеть издалека.Прибывшие на место чрезвычайного происшествия пожарные немедленно приступили к борьбе с огнем. Полностью потушить пламя, охватившее площадь в 10 квадратных метров, удалось к 13:00.Из квартиры, объятой огнем, спасатели вынесли пожилую владелицу, которой было 74 года. К сожалению, она получила критическое отравление угарным газом и умерла в карете скорой помощи, не успев доехать до медицинского учреждения.