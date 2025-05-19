Ростовчан удивил парад невест в центре города

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В Ростове парад невест в центре города удивил местных жителей. Больше десятка девушек вышли в роскошных свадебных платьях и устроили фотосессию днем 17 мая. Подробностями поделился DonDay.Больше десятка девушек прошлись по улице Пушкинской в свадебных платьев. Прохожие не могли не обратить внимание на такой парад. Некоторые даже сделали фотографии этих прекрасных девушек. Как оказалось, эта фотосессия была приурочена ко дню рождения одной из участниц. Как отметил фотограф Денис Кривошапка, такое было условие дресс-кода.Кадры торжества запечатлель фотогарф. Трудно даже вообразить, сколько денег ушло на организацию этого костюмированного мероприятия. Но все остались в восторге, и многие жители Ростова ещё долго будут вспоминать этот день рождения.