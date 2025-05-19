Фото: ФК Ростов

В состав сборной России на июньские сборы были включены пять игроков «Ростова». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой национальной команды.В расширенный список вошли Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Кирилл Щетинин и Николай Комличенко.В июне сборная России собирается сыграть товарищеский матч с командой Нигерии. Кроме того, не исключено, что состоится встреча с командой Белоруссии.