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В состав сборной России на июньские сборы были включены пять игроков «Ростова»

В состав сборной России на июньские сборы были включены пять игроков «Ростова»
В состав сборной России на июньские сборы были включены пять игроков «Ростова». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой национальной команды.

В расширенный список вошли Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Кирилл Щетинин и Николай Комличенко.

В июне сборная России собирается сыграть товарищеский матч с командой Нигерии. Кроме того, не исключено, что состоится встреча с командой Белоруссии.
Фото: ФК Ростов
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