В суде допрашивают бывших подчиненных экс-министра транспорта Ростовской области

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В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела в отношении Виталия Кушнарева. Бывший министр транспорта Ростовской области подозревается в получении взятки.На заседании 19 мая судья заслушал показания двух свидетелей. Первым был допрошен понятой. Однако ничего внятного он сказать не смог. Также выяснилось, что в документах была указана другая фамилия понятого. Сам же свидетель не смог внятно описать события, произошедшие во время задержания. Защита экс-чиновника прокомментировала это так: «Тут помню, тут не помню».Затем в суд был вызван подчинённый Виталия Кушнарева - начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Пётр Поздняков. Обвинение пытается выяснить у него, всегда ли Кушнарев лично встречался с подрядными организациями, и были ли его указания ускорить выполнение работ. Свидетель, в свою очередь, не критикует работу Кушнарева.Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года при получении взятки. По версии следствия, деньги были получены от подрядной организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог.