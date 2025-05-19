Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В суде допрашивают бывших подчиненных экс-министра транспорта Ростовской области

В суде допрашивают бывших подчиненных экс-министра транспорта Ростовской области
В Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону продолжается рассмотрение дела в отношении Виталия Кушнарева. Бывший министр транспорта Ростовской области подозревается в получении взятки.

На заседании 19 мая судья заслушал показания двух свидетелей. Первым был допрошен понятой. Однако ничего внятного он сказать не смог. Также выяснилось, что в документах была указана другая фамилия понятого. Сам же свидетель не смог внятно описать события, произошедшие во время задержания. Защита экс-чиновника прокомментировала это так: «Тут помню, тут не помню».

Затем в суд был вызван подчинённый Виталия Кушнарева - начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Пётр Поздняков. Обвинение пытается выяснить у него, всегда ли Кушнарев лично встречался с подрядными организациями, и были ли его указания ускорить выполнение работ. Свидетель, в свою очередь, не критикует работу Кушнарева.

Напомним, что Виталий Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года при получении взятки. По версии следствия, деньги были получены от подрядной организации, занимающейся строительством и ремонтом дорог.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.