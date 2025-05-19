Руководство "Ростова" отреагировало на слухи о своей вероятной отставке
Руководство «Ростова» выступило с официальным заявлением по поводу слухов о возможной отставке. Заявление опубликовали в социальных сетях клуба.
Ранее сообщалось, президент клуба Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин и весь тренерский штаб покинут донской клуб уже в сезоне-2024/25 после Кубка России. Кроме того, уже Рыскин заявил официально о своем уходе.
После множество публикаций в СМИ, пресс-служба прокомментировала новость, но очень неясно.
После такого заявления у болельщиков появилось еще больше вопросов.