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Руководство "Ростова" отреагировало на слухи о своей вероятной отставке

Руководство "Ростова" отреагировало на слухи о своей вероятной отставке
Руководство «Ростова» выступило с официальным заявлением по поводу слухов о возможной отставке. Заявление опубликовали в социальных сетях клуба.

Ранее сообщалось, президент клуба Арташес Арутюнянц, спортивный директор Алексей Рыскин и весь тренерский штаб покинут донской клуб уже в сезоне-2024/25 после Кубка России. Кроме того, уже Рыскин заявил официально о своем уходе.

После множество публикаций в СМИ, пресс-служба прокомментировала новость, но очень неясно.

На сегодняшний день клуб работает в штатном режиме. Команда завтра начнет подготовку к матчу против махачкалинского «Динамо». Руководство, сотрудники, тренерский штаб и футболисты находятся на своих местах, выполняют свои непосредственные обязанности.


После такого заявления у болельщиков появилось еще больше вопросов.
Фото: ФК Ростов
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