Фура перевозившая фрукты опрокинулась на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД РО

В Ростовской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, перевозившего фрукты.Авария произошла 19 мая между населёнными пунктами Аюта и Новоперсиановка. В результате столкновения грузовик перевернулся, что привело к образованию затора длиной около двух километров.Проезжую часть перекрыл крупногабаритный транспорт, а вокруг разбросаны фрукты — черешня, виноград и яблоки.Водителям приходится объезжать затор по встречной полосе.По информации от региональной госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.