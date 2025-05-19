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Фура перевозившая фрукты опрокинулась на трассе в Ростовской области

Фура перевозившая фрукты опрокинулась на трассе в Ростовской области
В Ростовской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, перевозившего фрукты.

Авария произошла 19 мая между населёнными пунктами Аюта и Новоперсиановка. В результате столкновения грузовик перевернулся, что привело к образованию затора длиной около двух километров.

Проезжую часть перекрыл крупногабаритный транспорт, а вокруг разбросаны фрукты — черешня, виноград и яблоки.

Водителям приходится объезжать затор по встречной полосе.

По информации от региональной госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
Фото: УГИБДД РО
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