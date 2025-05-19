Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Из-за непогоды 19 мая в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Из-за непогоды 19 мая в Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, с 14:30 до конца дня 19 мая ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20–23 метров в секунду.

Жителям региона следует быть осторожными. Водителям рекомендуется парковать машины подальше от неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не отвлекаться на телефоны и быть внимательными.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.