Из-за непогоды 19 мая в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.По прогнозам синоптиков, с 14:30 до конца дня 19 мая ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20–23 метров в секунду.Жителям региона следует быть осторожными. Водителям рекомендуется парковать машины подальше от неустойчивых конструкций. Пешеходам советуют не отвлекаться на телефоны и быть внимательными.