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Ростовский СКА переиграл «Ротор-2»

Ростовский СКА переиграл «Ротор-2»

Борьба за первое место продолжается. Перед туром СКА опережал «Чайку» лишь по дополнительным показателям, а теперь победил и оторвался на три очка.

В первые минуты на поле доминировали армейцы. Уже в дебюте игры Андрей Лях после углового выиграл верховую борьбу у защитников и открыл счёт. Красно-синие создали ещё несколько моментов для взятия ворот, но подводила реализация. Однажды забить всё-таки удалось – увы, положение вне игры. К концу первого тайма развить успех не вышло – только 1:0.

Во втором тайме у СКА уже не было такого преимущества. Ростовчане дважды проверили на прочность каркас ворот «Ротора-2», но забить ещё так и не получилось. Итог – скромная победа 1:0.

В остальных играх тура «Динамо» (Махачкала) одолело в гостях одноклубников Ставрополя 3:2, «Спартак» (Нальчик) дома обыграл «Чайку» (Песчанокопское) 1:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) на своём поле переиграл «Аланию-2» (Владикавказ) 5:3, а «Форте» (Таганрог) вырвал ничью в выездной игре с «Черноморцем» (Новороссийск) 2:2.

После девяти туров СКА идёт на первом месте в таблице Первенства России среди команд второго дивизиона ФНЛ. 20 сентября ростовские армейцы сразятся на выезде с «Туапсе».
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