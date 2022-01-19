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«СКА-Ростов» с сербским клубом сыграл вничью

«СКА-Ростов» с сербским клубом сыграл вничью
«Армейцы» проводят УТС в Турции. Уже сыгран первый из трёх запланированных матчей. Соперником был недавний дебютант высшего дивизиона чемпионата Сербии (Суперлига) – «Раднички».

Первый тайм прошёл с преимуществом ростовчан – они больше владели мячом. Однако в атаке дела не клеились – армейцы толком не угрожали воротам соперника, а вратарь сербов и вовсе скучал. В итоге на перерыв команды отправились с нулями на табло. Во второй части поединка «красно-синие» прибавили, но остроты по-прежнему было маловато. Результат – ничья, 0:0.

Второй матч на турецком сборе СКА проведёт 24 января. Оппонентом будет команда ФНЛ «Металлург» (Липецк).

Ближайшая официальная игра назначена на 6 марта. В этот день подопечные Андрея Козлова примут «Дружбу» из Майкопа. Пока в турнирной таблице 1-й группы ФНЛ-2 ростовчане идут на 1-м месте из 17.
Фото: «СКА-Ростов».
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