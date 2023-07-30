Ростовский СКА победил на выезде «Кубань Холдинг»

Фото: ФК СКА

Армейцы в дивизионе «Б» Второй Лиги одержали вторую победу подряд. На этот раз «красно-синие» одолели «Кубань Холдинг» из Павловской (Краснодарский край).Уже на 7-й минуте ростовчане повели – Руслан Рзаев, 0:1. Далее успех развил Павел Соломатин. Кое-что создавали и «барсуки», но оборона СКА во главе с новичком Владимиром Хозиным хорошо держалась. В концовке тайма забил ещё и Никита Каштан. Всё уже было решено. Второй тайм прошёл спокойно. Хозяев смогли забить только один мяч и в самом конце игры, на итог это уже не повлияло. Результат – уверенная победа СКА, 3:1.В остальных встречах тура в дивизионе «Б» Второй Лиги «Дружба» (Майкоп) обыграла «Рубин» (Ялта) – 2:1, а «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) был сильнее «Динамо» (Ставрополь) – 1:0.В 4-м туре СКА 6 августа дома играет с «Дружбой». В турнирной таблице дончане пока на 2-й строчке из 7 (2 выигрыша и 1 проигрыш).