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Ростовский СКА не смог обыграть «Анжи»

Ростовский СКА не смог обыграть «Анжи»
После проигрыша «Чайке» отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице уменьшился до трех очков. Сейчас же гандикап может сократиться еще больше.

В первой части встречи футбол не был активным – соперники играли осторожно. Команды больше думали об обороне. В итоге скучный первый тайм при небольшом преимуществе «Анжи». Во второй половине игры ростовчане все-таки завладели преимуществом и создали целый ряд острых моментов в штрафной площади махачкалинцев. У хозяев тоже появлялись свои шансы. Но ни те, ни другие в забивании голов не преуспели. В итоге получаем ничью 0:0, которая едва ли устроила СКА.

В остальных встречах дня «Дружба» (Майкоп) превзошла на своём поле «Туапсе» 1:0, а «Спартак» (Нальчик) обыграл «Черноморец» (Новороссийск) 1:0.

Следующий матч состоится только 6 марта будущего года, когда армейцы примут «Дружбу» из Майкопа. А до этого нужно провести зимние УТС перед важнейшим весенне-летним отрезком первенства России среди команд 2-го дивизиона ФНЛ. СКА все еще на первом месте, но отрыв минимален.
Фото: ФК СКА Ростов.
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