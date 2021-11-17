Ростовский СКА не смог обыграть «Анжи»

Фото: ФК СКА Ростов.

После проигрыша «Чайке» отрыв от ближайшего преследователя в турнирной таблице уменьшился до трех очков. Сейчас же гандикап может сократиться еще больше.В первой части встречи футбол не был активным – соперники играли осторожно. Команды больше думали об обороне. В итоге скучный первый тайм при небольшом преимуществе «Анжи». Во второй половине игры ростовчане все-таки завладели преимуществом и создали целый ряд острых моментов в штрафной площади махачкалинцев. У хозяев тоже появлялись свои шансы. Но ни те, ни другие в забивании голов не преуспели. В итоге получаем ничью 0:0, которая едва ли устроила СКА.В остальных встречах дня «Дружба» (Майкоп) превзошла на своём поле «Туапсе» 1:0, а «Спартак» (Нальчик) обыграл «Черноморец» (Новороссийск) 1:0.Следующий матч состоится только 6 марта будущего года, когда армейцы примут «Дружбу» из Майкопа. А до этого нужно провести зимние УТС перед важнейшим весенне-летним отрезком первенства России среди команд 2-го дивизиона ФНЛ. СКА все еще на первом месте, но отрыв минимален.