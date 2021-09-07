Ростовский СКА вышел на первое место

Динамовцы из столицы Дагестана отлично начали этот сезон – очень мало пропускают и идут в лидерах. Ростовчане же немного смазали начало чемпионата, но теперь входят в ритм.Матч проходил с изобилием силовой борьбы. Острых моментов было не так много. Абсолютно равная игра была примерно до середины второго тайма. Далее СКА сумел всё-таки завладеть инициативой и на 75-й минуте забить. Дмитрий Коробов отважился на дальний удар с угла штрафной площади и не прогадал. Забитый мяч так и остался единственным – СКА увозит из Махачкалы три очка.В других матчах игрового дня песчанокопская «Чайка» обыграла дома пятигорский «Машук-КМВ» 3:0, «Туапсе» на выезде одолел волгоградский «Ротор-2» 1:0, таганрогский «Форте» в родных стенах превзошёл ставропольское «Динамо» 2:1, новороссийский «Черноморец» разгромил на выезде павловскую «Кубань Холдинг» 3:0, майкопская «Дружба» сыграла вничью с «Биологом-Новокубанск» 1:1, а владикавказская «Алания-2» на своём поле не смогла обыграла «Ессентуки» 1:1.После восьми туров ростовский СКА вышел на 1 первое место из 17 команд в турнирной таблице Первенства России среди клубов второго дивизиона ФНЛ 1 группы и будет там, как минимум, до завтра (махачкалинский «Анжи» пока свой матч не провёл).12 сентября подопечные Андрея Козлова примут на своём поле волгоградский «Ротор-2».