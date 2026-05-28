В Ростове на Красноармейской до сих пор не убрали аварийную подпорную стену

Во дворе дома № 3 на Красноармейской в Ростове‑на‑Дону больше года стоит аварийная подпорная стена. Об этом сообщает портал Donday.

В марте прошлого года часть кирпичной конструкции обрушилась на пешеходную зону. К счастью, тогда обошлось без пострадавших. Территорию оцепили. Но на этом все.

Спустя год ситуация не изменилась: стена по‑прежнему грозит обрушением, в отдельных местах продолжают осыпаться кирпичи. Для безопасности установили металлические ограждения, но окончательное решение проблемы пока не найдено.
Фото: Дондей
