В Ростове пункт выдачи товаров сгорел на Западном
В Ростове пункт выдачи товаров сгорел на Западном. ЧП произошло 28 мая.
Пламя разгорелось днем в многоэтажке на улице Заводская, 25. Дым через вентиляцию попал на крышу. Клубящийся столб над домом заметили горожане. Они вызвали пожарных.
Прибывшие на место специалисты выяснили, что пожар произошел в пункте выдачи товаров на первом этаже здания. Площадь распространения огня по помещению составила 15 квадратов.
При ЧП эвакуации не потребовалось. Также в огне жители не пострадали.