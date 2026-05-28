В Ростове пункт выдачи товаров сгорел на Западном. ЧП произошло 28 мая.

Пламя разгорелось днем в многоэтажке на улице Заводская, 25. Дым через вентиляцию попал на крышу. Клубящийся столб над домом заметили горожане. Они вызвали пожарных.

Прибывшие на место специалисты выяснили, что пожар произошел в пункте выдачи товаров на первом этаже здания. Площадь распространения огня по помещению составила 15 квадратов.

- Пожар удалось потушить примерно через полчаса с помощью восьми человек и 26 единиц техники, - добавили в ГУ МЧС по региону.


При ЧП эвакуации не потребовалось. Также в огне жители не пострадали.
Фото: Соцсети
