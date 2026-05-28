Госэкспертиза отклонила проект реконструкции доходного дома на Серафимовича

Госэкспертиза не одобрила проект реконструкции доходного дома на Серафимовича. Информация появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

История с многострадальным домом началась в 2023 году. Тогда объект включили в перечень ОКН, а здание продали частному лицу, которое, в свою очередь, совместно с комитетом ОКН разработали противоаварийные работы для дальнейшего восстановления строения. В августе 2025 года там случился пожар - огонь уничтожил 70% дома.

Позднее разобрали второй этаж постройки. А затем 18 апреля металлическая конструкция первого балкона рухнула на строительные леса.
Доходный дом законсервировали до 2027 года. Там планировали разместить общественную организацию для помощи детям с ограниченными возможностями. Но проект реконструкции получил отрицательную оценку госэкспертизы. При этом заключение может быть оспорено в судебном порядке.
Фото: Rostov.ru
