Заморозки до -2 градусов ожидаются в Ростовской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Низкие температуры прогнозируются в отдельных районах региона. Заморозки накроют область во второй половине ночи и утром 29 мая. В этот период показатели градусников будут варьироваться от 0 до -2 градусов.Для минимизации потерь урожая донским фермерам рекомендуется сосредоточиться на использовании районированных сортов зерновых культур, а также применять современные химические средства защиты растений, способные повысить их устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.