В Таганроге ввели режим повышенной готовности из-за оползня

В Таганроге ввели режим повышенной готовности из-за оползня. Об этом 28 мая сообщила глава города Светлана Камбулова.

В середине мая в приморском городе прошли сильные дожди. После непогоды в районе домов № 64-66 по улице Греческой зафиксировали активный оползень со склона.

Режим повышенной готовности ввели в границах домов № 64-66. За состоянием склона организовали постоянное наблюдение.

- На текущий момент угрозы жизни и здоровью жителей нет, - добавила чиновница.


Сейчас власти решают вопрос с отводом сточных вод, которые способствуют разрушению склона. Также специалисты определяют стоимость инженерных работ для подробного обследования участка. Кроме того, со склона уберут деревья, поскольку их корневая система при сильной влажности усиливает оползневый процесс.
Фото: Антонина Пшеничная
