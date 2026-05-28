Ростовчанина Дмитрия Диброва высмеяли в соцсетях из-за яркого костюма на дне рождения сына

Известный телеведущий Дмитрий Дибров подвергся насмешкам в социальных сетях из-за своего яркого образа на дне рождения младшего сына. Бывшие супруги, Дмитрий и Полина Дибровы, вместе отметили 11-летие Ильи. На празднике были и старшие братья именинника.Для семейного торжества Дмитрий выбрал костюм голубого цвета и оранжевую рубашку. Его волосы были окрашены в необычные цвета: часть - в тёмно-каштановый, часть - в светло-русый. Полина Диброва пришла на праздник в бежевых штанах и топе, а сверху надела голубую рубашку.Однако поклонники не оценили наряд телеведущего. В комментариях под постом они выразили мнение, что Дмитрий утратил образ интеллектуала и стал объектом насмешек.«Папа одет, как клоун», «Переоденьте Дмитрия наконец. Из интеллектуала — в жалкого клоуна», «Дибров, как клоун, не вписывается», «Дибров выглядит не как папа. Дедушка! Причем Полины. Ужасно выглядит, нелепо и смешно. Хочет молодиться, наверное», - написали пользователи в соцсетях в комментариях под постом.Однако сам звездный ростовчанин никак не отреагировал на хейт.