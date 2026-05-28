В жесткой аварии с «Мерседесом» в центре Ростова пострадал 20-летний парень

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В жестком ДТП с «Мерседесом» в центре Ростова пострадал 20-летний парень. Авария произошла 28 мая на Красноармейской, 107/96.По предварительным данным, 53-летний водитель «УАЗ 3962» ехал со стороны проспекта Ворошиловского в направлении Театрального. Мужчина проехал на «красный» и врезался в «Мерседес», за рулем которого был 20-летний парень.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель «Мерседеса» получил травму.