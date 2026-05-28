На полигоне Новошахтинска площадь тления сократили в 10 раз
В Новошахтинске площадь тления мусора на полигоне уменьшили в 10 раз. Об этом 28 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Строительные материалы и твердые бытовые отходы загорелись на полигоне 23 мая. Тогда огонь и тление охватили 300 квадратных метров.
На шестой день специалисты продолжают ликвидировать последствия возгорания.
Открытого огня на полигоне нет. При этом сохраняется незначительное задымление. Площадь очагов тления сократилась до 30 квадратных метров.