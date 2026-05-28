На полигоне Новошахтинска площадь тления сократили в 10 раз

- На объект завезено 246,6 кубического метра грунта, из которых отсыпано уже 200 кубических метров, - отметила чиновница.

В Новошахтинске площадь тления мусора на полигоне уменьшили в 10 раз. Об этом 28 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Строительные материалы и твердые бытовые отходы загорелись на полигоне 23 мая. Тогда огонь и тление охватили 300 квадратных метров.На шестой день специалисты продолжают ликвидировать последствия возгорания.Открытого огня на полигоне нет. При этом сохраняется незначительное задымление. Площадь очагов тления сократилась до 30 квадратных метров.