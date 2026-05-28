Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На полигоне Новошахтинска площадь тления сократили в 10 раз

На полигоне Новошахтинска площадь тления сократили в 10 раз
В Новошахтинске площадь тления мусора на полигоне уменьшили в 10 раз. Об этом 28 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Строительные материалы и твердые бытовые отходы загорелись на полигоне 23 мая. Тогда огонь и тление охватили 300 квадратных метров.

На шестой день специалисты продолжают ликвидировать последствия возгорания.

- На объект завезено 246,6 кубического метра грунта, из которых отсыпано уже 200 кубических метров, - отметила чиновница.


Открытого огня на полигоне нет. При этом сохраняется незначительное задымление. Площадь очагов тления сократилась до 30 квадратных метров.
Фото: Антонина Пшеничная
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика